Wegen Corona : Eishockey-Länderspiele gegen die Schweiz abgesagt

München Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird frühestens im April aufs Eis zurückkehren. Die Testspiele gegen die Schweiz im Februar wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Was der Bundestrainer dazu sagt.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird voraussichtlich erst wieder in der WM-Vorbereitung im April Länderspiele mit dem deutschen Nationalteam bestreiten. Die beiden für den 10. und 11. Februar geplanten Testpartien in Füssen gegen die Schweiz sind aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mitteilte. Anders als in den vergangenen Jahren sollte bei dieser Februar-Maßnahme aufgrund der „Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie“ diesmal nicht das Perspektivteam, sondern ein Nationalteam antreten.