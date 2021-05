Nach Rücktritt bei den Oilers : „The Great One“ Gretzky wird NHL-Experte bei TV-Sender Turner

Edmonton Nach seinem Rücktritt bei den Edmonton Oilers hat Wayne Gretzky einen neuen Job gefunden. Die Eishockey-Legende wird TV-Experte für die kommenden Jahre. Er wird dann für den Sender Turner arbeiten.

Aus „The Great One“ wird „The Expert One“: Einen Tag nach seinem Rücktritt als Vizepräsident des kanadischen NHL-Clubs Edmonton Oilers hat Eishockey-Legende Wayne Gretzky eine neue Aufgabe. Der 60-Jährige wird ab Oktober Experte für die Spiele in der Profiliga NHL, die von der neuen Saison an vom Fernsehsender Turner Sports übertragen werden. Das gab Eigentümer WarnerMedia am Mittwoch bekannt. „Turner Sports und Wayne Gretzky haben für "The Great One" eine mehrjährige Vereinbarung getroffen, Studioanalysen in Schlüsselmomenten der regulären NHL-Saison und während der Stanley-Cup-Playoffs anzubieten“, heißt es in der Mitteilung.