Vorwürfe gegen Ex-Präsident Reindl Untreue-Verdacht – Ermittler durchsuchen Räume des DEB

Reindl soll den Berichten zufolge in mögliche Interessenkonflikte bei der Vermarktung der deutschen Nationalmannschaft verwickelt sein. Die Münchner Staatsanwaltschaft I ermittelt seit Anfang 2022 in dem Fall. Es geht laut Staatsanwaltschaft um den Anfangsverdacht der Untreue. Reindl sei in diesem Zusammenhang der einzige Beschuldigte. Es gilt die Unschuldsvermutung.