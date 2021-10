Von Abseits bis Zuschauer: Das ABC des Eishockey-Sports

Strafzeit

Für ein Foulspiel muss ein Spieler eine Strafzeit absitzen. Bei kleineren Fouls, wie Haken oder Beinstellen, beträgt diese Strafe zwei Minuten, die Mannschaft spielt so lange in Unterzahl. Muss sie in dieser Zeit ein Gegentor hinnehmen, darf der Spieler die Strafbank wieder verlassen. Bei groben Foulspielen sind auch andere Strafzeiten möglich, wie „Zwei plus Zwei“, oder „Fünf plus Spieldauer“.