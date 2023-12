U20-WM Eishockey-Junioren müssen um Klassenerhalt bangen

Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM um den Klassenerhalt zittern. Im dritten Spiel verlor das Team von Trainer Tobias Abstreiter am Samstag in Göteborg gegen Lettland überraschend klar mit 2:6 (0:3, 1:2, 1:1). Im Abschlussspiel der Gruppe A am Silvestertag (19.30 Uhr/Magentasport) gegen Mitfavorit Kanada muss Deutschland für den Viertelfinal-Einzug die Verlängerung für den dringend benötigten Punkt erreichen. Bei einer Niederlage in der regulären Spielzeit geht es gegen den Letzten der Gruppe B in einem Relegationsspiel um den Verbleib in der Top-Division.