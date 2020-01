U20-WM : Eishockey-Junioren sichern sich Klassenverbleib

Köln Die deutschen U20-Eishockey-Junioren spielen weiter erstklassig. Mit 6:0 gewann die deutsche Auswahl um Kapitän das entscheidende Spiel gegen Kasachstan. Damit entschied das Team die Relegationsserie mit 2:1 für sich.

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM in Tschechien mit einem Schützenfest den Klassenerhalt in der Top-Division perfekt gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter gewann das dritte und entscheidende Relegationsspiel gegen Kasachstan 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) und spielt damit auch im kommenden Jahr gegen die weltbesten Teams.

Angeführt von Stürmer Dominik Bokk (19), im NHL-Draft 2018 in der ersten Runde von den St. Louis Blues ausgewählt und mittlerweile bei den Carolina Hurricanes unter Vertrag, machte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) den Sieg mit einem Viererschlag im zweiten Drittel perfekt. Bokk (31.), Tim Fleischer (32.), Lukas Reichel (34.) und Niklas Heinzinger (35.) sorgten mit vier Toren in vier Minuten für die Entscheidung. Bokk hatte auch das 1:0 erzielt (13.), Eric Mik (56.) traf zum Endstand.

Aufgrund der starken Konkurrenz in der Vorrundengruppe B, die Deutschland als Tabellenletzter abschloss, war das Ziel des DEB-Teams von Beginn an der Klassenerhalt. Im Vorjahr hatte der Nachwuchs des DEB nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Weltelite perfekt gemacht.