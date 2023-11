NHL-Spieler Clint Malarchuk Der Mann, der dieselbe Verletzung erlitt wie Adam Johnson – und überlebte

Kaum hatte man am vergangenen Samstag im englischen Sheffield nach einem grausamen Eishockey-Unfall Adam Johnson (29) für tot erklärt, wurde mehr als 8000 Kilometer entfernt Clint Malarchuk mit Bitten um Stellungnahme bombardiert. Seitdem sind die Bilder wieder da. Jene Bilder, die Journalisten in aller Regel niemandem zumuten, weil sie selbst in schwarz-weiß zu blutig sind – die sich aber in Malarchuks Hirn gebrannt haben. Nun leidet er wieder ganz akut am Posttraumatischen Belastungssyndrom, das vor allem Soldaten in schwerste Depressionen treibt. „Die totale Panik“, sagt Malarchuk. „Sie überwältigt mich.“