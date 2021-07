Finale um Stanley Cup : Tampa Bay Lightning fehlt nur noch ein Sieg zur Titelverteidigung

Tampa Die Tampa Bay Lightning stehen kurz vor einem historischen Erfolg. Nur noch ein Sieg fehlt zur Titelverteidigung des Stanley Cups in der NHL.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist nur noch einen Sieg vom erneuten Stanley-Cup-Triumph entfernt. Im dritten Spiel der Finalserie der Eishockey-Profiliga NHL bezwang der Meister die Montreal Canadiens 6:3 und liegt somit komfortabel mit 3:0 in Führung. Am Montag (Ortszeit) hat Tampa Bay in Montreal den ersten Matchball.