Sieben Testspiele Eishockey-Nationalmannschaft startet WM-Vorbereitung am 10. April

Zum Auftakt trifft das Team des neuen Bundestrainers Harold Kreis am 13. April in Kassel auf Tschechien. Zwei Tage später findet ein weiteres Duell gegen den WM-Dritten in Frankfurt/Main statt. Danach folgen zwei Tests in Deggendorf und Landshut gegen Österreich sowie zwei weitere in der Slowakei. Den Abschluss bildet die WM-Generalprobe gegen die USA am 9. Mai in München.