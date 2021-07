Kader komplett : Neues Team aus Seattle offiziell in die NHL aufgenommen

Neues Team aus Seattle offiziell in die NHL aufgenommen

Seattle Die Seattle Kraken sind nun offiziell das 32. Team der NHL. Am Mittwochabend wurde der Kader bekanntgegeben, mit dem das Team künftig auflaufen wird.

Mit einer großen Party und der Vorstellung des Kaders hat das neu gegründete Team der Seattle Kraken die Aufnahme als 32. Franchise in die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL gefeiert. Die Liga-Regeln sahen vor, dass Seattle bei allen anderen NHL-Teams außer den Vegas Golden Knights jeweils einen Spieler auswählen durfte. Die Namen wurden am Mittwochabend (Ortszeit) bei der Party im Gas Works Park am Ufer des Lake Union präsentiert.