Play-offs-Auftakt Straubing und furiose Kölner gewinnen ihre ersten Viertelfinals

Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp ging in Mannheim durch David McIntyre (6.) früh in Front. Andreas Thuresson (23.), Carter Proft (24.) und wieder McIntyre (36.) sorgten schon im zweiten Drittel für die Kölner Vorentscheidung. Mannheim, das die Hauptrunde auf dem dritten Tabellenplatz beendet hatte, enttäuschte im ersten Aufeinandertreffen der Serie. Spiel zwei steigt am Freitag in der Domstadt (19.30 Uhr/MagentaSport).