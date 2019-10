Ehemaliger Fußball-Torwart : Cech avanciert bei Eishockey-Debüt zum Matchwinner

Köln Petr Cech ist bei seinem Debüt als Eishockey-Goalie zum Matchwinner avanciert. Der ehemalige Fußball-Torhüter zeigte auch auf dem Eis seine Klasse.

Petr Cech fokussierte seinen Gegenspieler, wehrte den Schuss mit einem Reflex zur Seite ab - und fand sich kurz darauf in einer Jubeltraube wieder: Gleich bei seinem Debüt als Eishockey-Torhüter in der viertklassigen britischen NIHL2 ist der ehemalige Fußballstar zum Matchwinner avanciert.

Selbstverständlich erhielt der frühere Torhüter des FC Chelsea, des FC Arsenal und der tschechischen Nationalmannschaft die Trophäe als "Man of the Match". "Es ist toll, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, und ich hoffe, ich kann noch weitere Spiele absolvieren", sagte Cech, der wie sein großes Idol Dominik Hasek das Trikot mit der Nummer 39 trägt. Auch auf Cechs Helm ist Hasek, der Torhüter der tschechischen Eishockey-Olympiasieger von 1998, zu sehen.

Mehr als 900 Leute waren in die Halle gekommen, um den Fußballstar auf dem Eis zu sehen - normalerweise besuchen zwischen 50 und 70 Fans die Spiele des Teams aus Guildford. "Wir wussten, dass wir Aufmerksamkeit generieren, aber diese Resonanz hat uns dann doch etwas überrascht", meinte Cech, der erst in der vergangenen Woche einen Vertrag in Guildford unterschrieben hatte.

Der 37-Jährige hat schon in seiner Kindheit Eishockey geliebt, und eigentlich wollte er auch eine Karriere auf dem Eis anstreben. Seiner Familie aber fehlte das Geld, um die teure Ausrüstung zu finanzieren. Also fokussierte sich Cech auf Fußball - was mit Blick auf all seine Erfolge nicht die schlechteste Wahl war.