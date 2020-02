Olympia-Gold der USA : Wie das Eishockey-Wunder von 1980 Lake Placid veränderte

Das US-Eishockeyteam von 1980 nach dem Finalsieg. Foto: picture alliance/AP Photo/dpa/Uncredited

Lake Placid 1980 besiegt in Lake Placid das US-Eishockeyteam bei Olympia die Sowjetunion. Das Spiel hat den Ort verändert. Auch 40 Jahre später ist die Partie dort allgegenwärtig. Ein Besuch.

Von Heiko Oldörp

Mittwochabend, 21.17 Uhr im Saal eins des Palace Theatre in Lake Placid. Auf der Leinwand läuft der Abspann des Filmes „Miracle – Das Wunder von Lake Placid”. Im ausverkauften Raum erheben sich rund 250 Zuschauer und klatschen. Das Publikum reicht von dreijährigen Kindern in USA-Eishockey-Trikots bis hin zu Rentnern. Alle sind begeistert. Einige haben den 2004 erschienenen Hollywood-Streifen zum ersten Mal gesehen, andere kennen ihn auswendig.

Es gibt Kino-Klassiker, die sind frei erfunden und haben nichts mit der Realität zu tun. Es gibt aber auch welche, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. „Miracle” zum Beispiel. Und das, was die Anwesenden da gerade auf der Leinwand gesehen haben, dieser sensationelle 4:3-Sieg der US-amerikanischen Eishockeymannschaft gegen die damals scheinbar unbesiegbare Sowjetunion, ist nicht weit vom Ort der Vorführung geschehen. In Lake Placid. Am 22. Februar 1980. In der Medaillenrunde der Olympischen Winterspiele. Nur knapp 600 Meter vom Palace Theatre entfernt.

Info Filme und Bücher über das Wunder auf dem Eis „Miracle on Ice“ Bereits 1981 wurde ein Film über den Sieg des US-Eishockeyteams gegen die Sowjetunion in Amerika gezeigt. „Miracle – Das Wunder von Lake Placid“ 2004 wurde die Geschichte fürs Kino verfilmt. The Boys of Winter Autor Wayne Coffey schrieb 2005 ein Buch über das Team.

Dieses „Miracle on Ice” (Wunder auf dem Eis), dem zwei Tage später durch ein 4:2-Sieg gegen Finnland der Gewinn der Goldmedaille folgte, wird am Sonnabend 40 Jahre alt – und ist trotzdem in dem kleinen, 2500 Einwohner-Dorf im Norden des US-Bundesstaates New York noch allgegenwärtig. Gegenüber des Kinos hat Matt Nyman sein Sportgeschäft. „Miracle on Ice” heißt es. Alles, was es hier gibt, Jacken, Mützen, Bilder, Handschuhe oder T-Shirts, hat mit dem Wunder auf dem Eis zu tun. „Alle zwei Jahre ergeben sich bei Olympischen Spielen Möglichkeiten für Menschen”, sagt Nyman. Und nach dem Ende der Spiele würden die Leute natürlich über das reden, was geschehen sei. Zum Beispiel über die acht Goldmedaillen, die Schwimmstar Michael Phelps 2008 in Peking gewann. „Aber niemand hat anschließend ein Geschäft eröffnet”, sagt Nyman. Und weiter: „Wenn es das ,Miracle on Ice’ nicht gegeben hätte, hätte ich keinen Sportladen in Lake Placid.”

Natürlich hatten die Winterspiele damals auch andere große Momente. Allen voran die fünf Goldmedaillen von US-Eisschnellläufer Eric Heiden, der von den 500 bis zu den 10.000 Metern alle Strecken gewann – eine bis heute einzigartige Leistung. Trotzdem steht Lake Placid 1980 vor allem für das „Miracle on Ice” – global, national und lokal.

Auf der Main Street gibt es kaum ein Geschäft, das nicht irgendwelche Devotionalien hat, die an dieses ungleiche Duell zwischen namenlosen US-College-Spielern und der Sowjetunion erinnern, die von 1964 bis 1978 viermal nacheinander Olympiasieger geworden war und als weltbestes Eishockeyteam galt. Und es vergeht kein Tag, sagt Jake Burns, an dem Kunden in seinem Eishockeygeschäft ihn nicht auf die Partie ansprechen würden. Sein Shop hat auch etwas mit dem Miracle zu tun, heißt „Locker Room 5” – in Anspielung auf die US-Kabine 1980. „Obwohl das schon 40 Jahre her ist, erzählen wir die Story hier immer noch gerne, denn man kann gar nicht oft genug darüber reden”, sagt Burns.

Am Ort der Sensation, der Eishalle, schräg gegenüber, hat sich seit 1980 nicht viel verändert. Die roten Sitzschalen, die Holzbänke für die Teams – alles ist noch wie damals. Lediglich die Stadionanzeige wurde erneuert und unter dem Hallendach sind auf blauem Untergrund einmal ringsherum die Namen der Eis-Helden verewigt.

Im selben Gebäude wie die Arena befindet sich das Olympia-Museum. Hier arbeitet Stephen Vasser. Wer ihn trifft, will vor allem eines wissen: „Dürfen wir in die Eishalle?” Selbstverständlich. Vasser geht in den hinteren Teil des Museums. Dort steht das Tor, in das Mike Eruzione damals den Puck zum siegbringenden 4:3 schlenzte. Im Gehäuse liegt die Ausrüstung von US-Schlussmann Jim Craig. Direkt dahinter sind eine kleine Sitzecke und ein Fernseher, auf dem das Spiel in einer Endlosschleife läuft.

2015 war das US-Team zum bislang letzten Mal in Lake Placid, anlässlich des 35. Jahrestages des Sensations-Sieges. Einzelne Spieler kämen immer mal wieder vorbei, sagt Burns. Allerdings, so der 45-jährige Sportladen-Besitzer, falle es ihm immer schwerer, sie zu erkennen. Kein Wunder, bis auf Mike Ramsey sind mittlerweile alle 60 Jahre oder älter.