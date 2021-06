NHL-Finale komplett : Tampa Bay träumt nach Finaleinzug von der Titelverteidigung

Tampa Das Finale um den Stanley Cup steht! Die Tampa Bay Lightning folgten in der Nacht zu Samstag den Montreal Canadiens und träumen nun von der Titelverteidigung in der NHL.

Die Tampa Bay Lightning sind der Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein großes Stück nähergekommen. Der Meister setzte sich am Freitag (Ortszeit) im entscheidenden siebten Spiel der Halbfinalserie mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen die New York Islanders durch und trifft nun im Stanley-Cup-Finale auf die Montreal Canadiens, die sich bereits zuvor gegen die Vegas Golden Knights durchgesetzt hatten. Den Siegtreffer erzielte Yanni Gourde in der 22. Minute in Unterzahl.