NHL-Play-offs 2018: Winnipeg Jets werfen Vorjahresfinalist Nashville raus

Nashville Die Jets haben das entscheidenden siebte Spiel gegen Nashville 5:1 gewonnen. Sie stehen nun zum ersten Mal im Conference-Finale.

Vorjahresfinalist Nashville Predators ist in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorzeitig gescheitert. Das Team aus Tennessee verlor das entscheidende siebte Spiel gegen die Winnipeg Jets mit 1:5 und musste damit wie zuvor schon Titelverteidiger Pittsburgh Penguins im Viertelfinale die Segel streichen.

Die Jets treffen nach dem 4:3 in der Best-of-seven-Serie in ihrem ersten Conference-Finale nun auf die Vegas Golden Knights. Das erste Spiel steigt in der Nacht zu Sonntag. Im Endspiel des Ostens treffen die Washington Capitals und Tampa Bay Lightning aufeinander.