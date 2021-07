„Eine Bürde fällt weg“ : Erster Profi mit NHL-Vertrag outet sich als homosexuell

Düsseldorf Der kanadische Eishockey-Profi Luke Prokop hat sich als erster aktiver NHL-Profi zu seiner Homosexualität bekannt und damit Geschichte geschrieben. In den USA wird er dafür gelobt.

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Luke Prokop Geschichte in der besten Eishockey-Liga der Welt geschrieben. Der Kanadier hat sich am Montag als homosexuell geoutet. Damit ist er der erste Profi, der bei einem NHL-Team unter Vertrag steht, der dies während seiner aktiven Karriere öffentlich macht. Prokop wurde im vergangenen Jahr von den Nashville Predators in der dritten Runde gedraftet und spielte zuletzt in der höchsten kanadischen Juniorenliga WHL. Er besitzt aber einen NHL-Vertrag in Nashville und gilt als Versprechen für die Zukunft der Franchise.

Auf Twitter schrieb Prokop selbst davon, dass es eine lange Reise in seinem Leben gewesen sei, sich zu outen. Er könne aber nicht glücklicher mit seiner Entscheidung sein, es nun getan zu haben. Er habe sich lange versteckt und habe irgendwann beschlossen, dass er nun normal leben will. „Ich will so leben, wie ich es für richtig halte. Und ich will mich selbst als schwulen Mann akzeptieren“, sagte er in einem Interview mit ESPN.