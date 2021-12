Nach WM-Abbruch : Corona-Fall auch im deutschen U20-Eishockey-Team

Edmonton Die deutsche U20-Eishockey-Nationalmannschaft hat nach dem Abbruch der Weltmeisterschaft in Kanada einen Coronabefund zu beklagen.

Nach dem Abbruch der U20-Weltmeisterschaft ist auch in der deutschen Eishockey-Junioren-Nationalmannschaft ein Corona-Fall aufgetreten. Der positive Spieler habe bisher keine Symptome gezeigt und müsse sich nach den Vorgaben der Behörden in Kanada in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit. Mannschaftsärztin Claudia Frenz werde mit dem nicht namentlich genannten Spieler in Edmonton bleiben.