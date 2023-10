Tödliche Verletzung auf dem Eis DEL denkt nach Johnsons Tod über Halsschutz nach

Dieser Unfall auf dem Eis erschüttert die Eishockey-Welt. Beim Spiel zwischen Nottingham und Sheffield im britischen Eishockeypokal prallte Adam Johnson mit einem gegnerischen Spieler zusammen. Der Zusammenstoß verlief so unglücklich, dass die Kufe des Sheffield-Spielers Johnson an der Kehle traf. Auf dem Weg vom Eis brach der 29-Jährige, der vergangene Saison in der DEL für Augsburg spielte, offenbar zusammen. Die anderen Spieler schützten ihn vor den Blicken der Fans und Kameras. Das Spiel des Challenge Cups vor 8000 Fans wurde abgebrochen. Nach Medienberichten aus Großbritannien verlor Johnson viel Blut und musste auf dem Eis reanimiert werden. Am Sonntag wurde sein Tod bestätigt.