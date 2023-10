Nach Horror-Unfall Erste Eishockey-Liga reagiert auf Tod von Johnson

Laut der Zeitung Expressen wurden in der Saison 2022/21 noch 31 Profis in der höchsten Spielklasse SHL wegen mangelhafter Ausrüstung belangt, in der vergangenen Saison keiner mehr. Verstöße habe es aber gegeben, gab Schiedsrichterchef Tomas Thorsbrink zu. „Wir müssen selbstkritisch einräumen, dass wir mehr Fälle hätten melden sollen“, sagte er.