Paukenschlag nach Deutschland-Cup : Eishockey-Bundestrainer Söderholm wechselt nach Bern

Bern Das kommt unerwartet! Der Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird den Deutschen Eishockey-Bund wohl verlassen und neuer Trainer in Bern.

Paukenschlag bei der Eishockey-Nationalmannschaft: Nur zwei Tage nach dem Triumph beim Deutschland Cup steht Bundestrainer Toni Söderholm laut Medienberichten vor einem Wechsel zum Schweizer Spitzenklub SC Bern . Peter Merten, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), ließ eine SID-Anfrage unkommentiert. Nach Informationen der dpa soll es am Mittwoch allerdings eine Pressekonferenz des Eishockey-Bundes geben.

Söderholm, der im Dezember 2018 die Nachfolge des Olympia-Silbermedaillengewinners Marco Sturm angetreten hatte, hatte seinen auslaufenden Vertrag erst im März bis 2026 verlängert und die Nationalmannschaft bei der WM in Finnland mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale geführt. Erst am Sonntag hatte der 44-Jährige mit dem DEB-Team erfolgreich den Deutschland Cup in Krefeld verteidigt.