Magenta-Sport-Cup : Eisbären verlieren mit 1:5 gegen Schwenningen

Berlin Für die Eisbären Berlin hat der Magenta-Sport-Cup ernüchternd begonnen. Die Berlinern musste sich zum Auftakt der den Schwenninger Wild Wings deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Durch den Erfolg übernahmen die Schwarzwälder die Tabellenführung in der Gruppe B vor Red Bull München. Der Ex-Meister hatte am Vortag 3:2 bei den Adlern Mannheim gewonnen.

Am Magenta-Sport-Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Der Wettbewerb ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Coronazeiten. Am 19. November (Donnerstag) entscheiden die Klubs, ob und mit wie vielen Teams die DEL am 18. Dezember in die bereits zweimal verschobene Saison starten wird.