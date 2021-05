Grubauer überragt : Draisaitl und Kahun sammeln Scorer-Punkte bei Oilers-Sieg

Edmonton Die beiden deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun zeigen bei den Edmonton Oilers weiterhin starke Leistungen. Beiden gelangen in der Nacht Scorer-Punkte in der NHL.

Die Nationalstürmer Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL als Scorer zum nächsten Sieg verholfen. Beim 4:3 bei Rekordmeister Montreal Canadiens legte Draisaitl in der Verlängerung den Siegtreffer von Connor McDavid (63.) auf, Kahun erzielte das zwischenzeitliche 3:2 für die Gäste - es war sein achtes Saisontor.

McDavid führt die NHL-Scorerliste nach seinem 33. Saisontor und 69. Assist mit 102 Punkten vor Draisaitl (81/30+51) an, der auch am 2:1 beteiligt war. Noch zwei Hauptrundenspiele stehen für die Oilers aus, am Mittwoch spielt Edmonton erneut in Montreal, am Samstag (beides Ortszeit) zu Hause gegen die Vancouver Canucks.