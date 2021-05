Trotz Verpassen der NHL-Play-offs : LA Kings wollen mit Olympia-Silbertrainer Sturm verlängern

Bleibt wohl in der NHL: Ex-Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm. Foto: dpa/Marcel Kusch

Los Angeles Marco Sturm wird auch in der kommenden Saison an der Bande in der NHL stehen - darauf deutet eine Aussage des Trainers selbst hin. Wie er erklärte, wird er bei den LA Kings wohl einen neuen Vertrag bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm steht vor einer Vertragsverlängerung als Assistenzcoach beim NHL-Team Los Angeles Kings.

„Wir haben bereits gute Gespräche gehabt, aber noch ist nichts unterschrieben“, sagte der 42-Jährige dem Fachmagazin „Eishockey News“: „Die Kings wollen, dass ich hier weitermache, und wir werden uns zusammensetzen, sobald die Saison vorbei ist. Das positive Ok ist schon da.“

Sturm war gut ein halbes Jahr nach seinem Silbercoup mit dem deutschen Nationalteam bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang als Assistenztrainer in die NHL gewechselt. Dort hatte er zunächst für zwei Jahre plus eine Option für eine weitere Saison unterschrieben.

Die Saison endet für die Kings am 13. Mai. Die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga hat das Team auch in dieser Saison verpasst.

(dör/dpa)