Kommentar: Warum Christian Ehrhoff Marco Sturm nachfolgen könnte

Krefeld Der Deutsche Eishockey-Bund sucht einen neuen Bundestrainer. Auch der Name Christian Ehrhoff fällt. Zurecht, findet unser Autor, aber vielleicht besser für einen anderen Posten an der Spitze. Ein Kommentar.

Der Rücktritt von Marco Sturm als Bundestrainer ist ein herber Rückschlag für das deutsche Eishockey. Ausgerechnet die Galionsfigur, die seit drei Jahren beim DEB den Weg zu neuen Strukturen anführte, als Kopf des Konzepts „Powerplay 2026“ galt und die Nationalmannschaft zum sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea führte, kann dem Lockruf der NHL nun nicht widerstehen. Seit Sonntag wird spekuliert, wer in die zweifelsohne sehr großen Fußstapfen treten kann. DEB-Präsident Franz Reindl kann sich die Doppelfunktion als Klub- und Bundestrainer im Notfall nur als Übergangslösung vorstellen. Das ist gut so, denn der Verband braucht wieder einen Mann, der den eingeschlagenen Weg mitgeht.

Zum Glück steht der DEB bei der Suche nicht unter Zeitdruck. Nach dem Deutschland-Cup stehen die nächsten Maßnahmen des A-Teams erst Anfang nächsten Jahres an. Die Verantwortlichen stehen vor einer großen Bewährungsprobe. Der Aufwind im deutschen Eishockey muss weiter genutzt werden. Der Verband darf an alte Zeiten erinnern. Sonst geraten die Silberhelden von Olympia schnell in Vergessenheit. Am Rande des Deutschland-Cup wollen Franz Reindl und Sportdirektor Stefan Schaidnagel festlegen, wie sie bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer vorgehen.