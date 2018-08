Yayla ist Premiumsponsor der Krefeld Pinguine

info

Zum ersten Vorbereitungsspiel auf die im September beginnende neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gastieren die Krefeld Pinguine am Sonntag um 15 Uhr bei den Kölner Haien. Gespielt wird in der Trainingshalle an der Gummersbacher Straße. Trainer Brandon Reid sagt: „ Wir hatten eine gute erste Trainingswoche und sind nun bereit für einen Neustart. Es hat viele Veränderungen gegeben und es herrscht Aufbruchstimmung. Für die Chemie im Team wäre es sehr wichtig, dass Spiel zu gewinnen. Das wird aber gegen ein starkes Team mit einem großen Budget schwierig. Wir müssen vor allem in der Defensive gut stehen und die richtigen Entscheidungen treffen.“ Reid kann dabei auf den kompletten Kader zurückgreifen. Er lobt besonders Matthias Trettenes und Daniel Pietta. „Matthias ist in sehr guter Verfassung nach Krefeld gekommen. Ich kann nicht verstehen, dass er in der vergangenen Saison nur wenige Punkte gemacht hat. Daniel ist auf dem Eis und in der Kabine eine absolute Führungspersönlichkeit und hilft jüngeren Spielern.“