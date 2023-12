Intensivkurs in Bayern Greg Poss – der Vier-Monats-Trainer der Krefeld Pinguine

Greg Poss ist da. Und der neue Trainer bekommt sogleich drei Tage lang die Gelegenheit, seine Mannschaft kennenzulernen. Diesen Intensivkurs absolviert er von heute bis Sonntag, weil die Krefeld Pinguine anlässlich der Auswärtsspiele in Ravenburg (heute, 20 Uhr) und Sonntag in Selb (17 Uhr) in Bayern bleiben. Ob auch Stürmer Matt Marcinew heute im Bus sitzt, war am Donnerstag noch fraglich, weil seine Ausrüstung noch nicht in Krefeld eingetroffen ist und er deshalb auch noch nicht trainieren konnte.