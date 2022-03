Verletzungspech reißt nicht ab : Pinguine nur mit Mini-Kader nach Ingolstadt

Am Sonntag in Berlin verletzte sich Torwart Oleg Shilin in dieser Szene an der Leiste. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest Foto: imago images/Contrast/O.Behrendt via www.imago-images.de

Krefeld Neben den Langzeitverletzten fallen am Mittwoch im Auswärtsspiel bei den Panthern auch Oleg Shilin, Alex Weiß, Laurin Braun und Philipp Mass aus. Beim Gegner soll Center Daniel Pietta die erste Sturmreihe anführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine sind am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Nachholspiel in der Deutschen Eishockeyliga in Ingolstadt zu Gast. Die Schwarz-Gelben machten sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr per Bus auf den Weg an die Donau. Erneut blieben einige Plätze leer. Neben den Spielern, die bereits in Berlin gefehlt hatten, konnten auch Torwart Oleg Shilin, Stürmer Alexander Weiß und Kapitän Laurin Braun die Reise nach Bayern nicht mit antreten. Alle drei haben sich bei der 2:6-Niederlage in der Hauptstadt am Sonntag verletzt. Mit Jesper Jensen Aabo und Philipp Mass fallen zwei Verteidiger weiterhin aus. Wann Jensen Aabo, der sich bei den Olympischen Spielen verletzt hatte, wieder mitspielen kann, ist noch fraglich. Mass hatte sich am Freitag im Duell mit Straubing am Oberkörper verletzt. Er kann voraussichtlich am Freitag im Heimspiel gegen Schwenningen wieder mitwirken.

Ein großes Fragezeichen gibt es bei den Pinguinen auf der Torwartposition. Laut einer Presseinformation der Pinguine ist neben Serge Belov auch Nikita Quapp mit nach Ingolstadt gereist. Letzter sollte aber eigentlich in den USA sein um beim Farm-Team der Carolaina Hurricans Spielpraxis zu sammeln. Das hatte Sportdirektor Sergey Saveljev am 19. Februar auch im Gespräch mit der RP bestätigt. Auch in der Abwehr drückt der Schuh. Für das Duell mit den Panthern stehen Cheftrainer Igor Zakharkin nur fünf etatmäßige Verteidiger zur Verfügung. Im Angriff kann der Russe auf zwölf Stürmer bauen. Während es personell also düster aussieht, verbreitet zumindest die bislang ordentliche Auswärtsbilanz etwas Hoffnung auf einen Punktgewinn an der Donau. In der Auswärtstabelle sind die Krefelder auf Platz sechs, wären da also sogar in den Play-offs, wo sie aber in der Realität meilenweit von entfernt sind.

Lesen Sie auch Krefeld in akuter Abstiegsgefahr : Darum drückt Marcel Noebels den Pinguinen die Daumen

Info Pressesprecher Mark Thiel verlängert Vertrag Pressesprecher Mark Thiel hat seinen Vertrag bei den Pinguinen verlängert. Das gab er am Dienstag bei Facebook bekannt. Er habe sich in den vergangenen Wochen Gedanken um seinen auslaufenden Vertrag und seine berufliche Zukunft gemacht: „Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass es eine selbstverständliche Entscheidung gewesen ist. Die schwere sportliche Situation mit dem drohenden Abstieg und ein reger Austausch der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben meinen Ausblick in die Zukunft ein wenig in Frage gestellt. Doch ich kann jetzt mit bestem Gewissen stellvertretend für das Office sagen, dass wir bis zum Ende und darüber hinaus weiter arbeiten. Auch wenn dieser Weg am Ende in die DEL2 führen sollte. Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen in Krefeld.“ Verstärkung bekommt die Geschäftsstelle durch Christina Schertes. Die 33-Jährige übernimmt ab sofort die Leitung des Ticketings. Sie arbeitete bereits in diesem Bereich beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und hatte die Abteilungsleitung bei Eintracht Braunschweig inne. Zuletzt war die Sportbetriebswirtin und Absolventin der deutschen Sportakademie Köln in ähnlichem Aufgabenbereich tätig.

Trainer Zakharkin will bei den Panthern auf seine übliche, zuletzt aber wenig erfolgreiche, Taktik setzen: „Wir wollen auf die guten Elemente des Spiels in Berlin aufbauen. Die ersten beiden Gegentore waren für uns sehr unglücklich. Ingolstadt hat genau wie Berlin eine Mannschaft mit hoher Qualität. Wir brauchen da eine stabile Defensive und wir setzen auf Konter. Endscheidend für den Spielausgang ist nicht das, was der Gegner macht, sondern die Einstellung wie wir ins Spiel gehen. Wir müssen 60 Minuten bei unserem Spielplan bleiben.“