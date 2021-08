Zweites Testspiel in Finnland : Torwart Belov hält die Pinguine im Spiel

Verteidiger Tom-Eric Bappert musste im Spiel gegen Helsinki bereits nach zehn Minuten mit einer Oberkörperverletzung vom Eis. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Die Krefelder zogen sich beim Testspiel gegen Jokerit Helsinki trotz der 2:5-Niederlage gut aus der Affäre. Verteidiger Bappert musste mit einer Verletzung ins Krankenhaus. Bracco und Lessio trafen.

Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine unterlagen in ihrem zweiten Spiel im Rahmen der „Bauer-Games“ in Imatra in Finnland gegen Jokerit Helsinki mit 2:5 (1:3,0:1,1:1). Die Auswahl von Cheftrainer Clark Donatelli zog sich gegen das Team aus der finnischen Landeshauptstadt bestens aus der Affäre und zeigte vor allem im zweiten und im letzten Drittel eine gute Leistung. Torwart Sergei Belov war gegen das internationale Topteam aus der russischen KHL ein starker Rückhalt und verhinderte in der Schlussphase eine höhere Niederlage.

Nach dem Frühstück traf sich die Mannschaft im nahegelegenen Stadion. Einige Spieler absolvierten eine kurze Trainingseinheit auf dem Eis, andere beließen es bei einem leichten Work-out. Nach dem Mittagessen und einer Ruhephase bat das Trainerteam zur Mannschaftsbesprechung. Hier stand bereits fest, dass Angreifer Robert Sabolic nicht mitspielen kann. Der 32-jährige Stürmer hatte sich in der Partie am Mittwoch beim 1:3 gegen SaiPa eine Unterkörperverletzung zugezogen. Für ihn rückte Alexander Blank in den zweiten Sturm zu Justin Volek und Laurin Braun. Luca Hauf, beim Spiel am Mittwoch noch 13. Stürmer mit wenig Eiszeit, komplettierte die Sturmreihe von Maciek Rutkowski und Leon Niederberger. Im Tor stand absprachegemäß Belov anstelle von Nikita Quapp. Der junge Torwart saß als Back-up-Goalie auf der Bank.

statistik Pinguine: Belov - Jensen Abo/Hersley, Kulda/Tiffels, Sacher/Mass, Gläßl/Bappert – Bergström/Berlyov/Bracco, Volek/Blank/Braun, Schymainski/Weiss/Lessio, Niederberger/Rutkowski/Hauf. Tore: 1:0 (1:10) L. Pakarinen (Kossila), 2:0 (7:56) B. O´Neill (Schroeder/Jensen), 2:1 (9:24) Bracco (Jensen Abo/Hersley 5-4), 3:1 (18:04) Björninen (Jensen/Grant 5-4), 4:1 (29:48) Anttila (Björninen), 4:2 (42:28) Lessio (Weiss), 5:2 (50:31) Pakarinen. Strafminuten: Helsinki 6, Krefeld 6.

Jokerit erwischte einen Start nach Maß und ging nach 70 Sekunden mit 1:0 in Führung. Das gab dem Team, für das Pinguine-Neuzugang Jesper Jensen-Abo von 2015 bis 2019 auflief, mächtig Rückenwind. Sie setzten die Pinguine unter Druck, trafen den Pfosten und erhöhten in der 8. Minute durch einen schön herausgespielten Treffer auf 2:0. Jeremy Bracco nutzte in Überzahl eine der wenigen Krefelder Chancen zum 1:2. Kurz danach musste Pinguine-Verteidiger Tom-Eric Bappert mit einer Oberkörperverletzung in die Kabine und danach zur Untersuchung ins Krankenhaus. Helsinki erhöhte zwei Minuten vor Drittelende in Überzahl mit einem Distanzschuss, bei dem Torhüter Belov die Sicht versperrt war, auf 3:1.

Im zweiten Abschnitt mischten die Krefelder gegen das Spitzenteam aus der KHL sehr gut mit und kamen ihrerseits zu guten Tormöglichkeiten. Braun scheiterte in der 23. Minute am schwedischen Nationaltorhüter Anders Lindback im Tor der Finnen. Der einschussbereite Alexander Bergström wurde in der 36. Minute durch einen Stockschlag gestoppt. Die Überzahl brachte nichts ein. Zwischenzeitlich hatte Jokerit nach einem Fehler im Spielaufbau der Pinguine auf 4:1 erhöht.

Im Schlussabschnitt überstanden die Pinguine zunächst eine Strafzeit gegen Dominik Tiffels. Als die Krefelder wieder komplett waren, schnappte sich Lucas Lessio den Puck und verkürzte per Alleingang auf 2:4. Danach versuchten die Schwarzgelben noch mal Druck aufzubauen. Ein weiterer Treffer gelang aber nicht mehr. Stattdessen erzielte Jokerit den fünften Treffer.