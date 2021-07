Trotz NHL-Draft : Torhüter Nikita Quapp bleibt bei den Pinguinen

Die Fans sind stolz, aber sie befürchten auch, dass ein großes Talent ihren Klub verlässt. Denn der 18 Jahre alte Keeper ist ins Visier der Talentspäher aus Nordamerika geraten. Doch Sportdirektor Sergey Saveljev beruhigt die Anhänger.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde Torhüter Nikita Quapp von den Krefeld Pinguinen an 187. Stelle im NHL Entry Draft von den Carolina Hurricanes ausgewählt. Seitdem steht der junge Torhüter im Deutschen Eishockey in den Schlagzeilen. Derzeit nimmt Quapp mit drei weiteren Teamkollegen an einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft in Füssen teil. Am Wochenende steht ein Vierländerturnier mit Dänemark, Tschechien und der Slowakei auf dem Programm. Da hat der 18-Jährige die Gelegenheit, sein können zwischen den Pfosten zu zeigen.