Tim Miller verlängert Vertrag bei den Krefeld Pinguinen

Die Krefeld Pinguine planen für die nächste Saison in Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter mit Tim Miller. Der 31 Jahre alte Außenstürmer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

„Tim ist ein erfahrener, mannschaftsdienlicher und zuverlässiger Spieler. Er geht dahin wo es weh tut und arbeitet sechzig Minuten hart auf dem Eis. Insbesondere in Unterzahlsituationen wird er wichtig für uns sein, um die Spieler in den ersten beiden Reihen zu entlasten“, sagte Trainer Brandon Reid und fügte an: „Wie erfolgreich seine Saison sein wird, hängt von seinem Engagement in der Vorbereitungsphase ab. Dort gilt es die Grundlagen zu schaffen.“