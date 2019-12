Ein wertvoller Auswärtssieg : Starke Pinguine kämpfen Eisbären nieder

Nach seinem ersten DEL-Treffer zur 2:1-Führung dreht Krefelds Verteidiger Mike Schmitz ab und ist auf dem Weg zu seinem Vorlagengeber Justin Hodgman. Berlins Torwart Sebastian Dahm hatte keine Abwehrchance. Foto: Eibner-Pressefoto/Uwe Koch/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Krefeld Die Krefelder entführten am Dienstagabend im Auswärtsspiel in Berlin mit einem verdienten 5:1-Erfolg drei sehr wertvolle Punkte. Beim ersten Erfolg unter Trainer Pierre Beaulieu war Torwart Jussi Rynnäs ein starker Rückhalt.

Da ist es, das erste verfrühte Weihnachtsgeschenk für die zuletzt so arg gebeutelten KEV-Fans. Mit einer tadellosen Auswärtsleistung, die an viele erfolgreiche Auftritte der Pinguine in Berlin erinnerte, nahmen die Pinguine mit einem 5:1-Erfolg drei überaus wertvolle Punkte mit auf die lange Heimreise an den Niederrhein. Die Mannschaft setzte die Taktik von Trainer Pierre Beaulieu in der Mercedes-Benz-Arena vor 9823 Zuschauern mit großem Einsatzwillen und Kampfgeist um. Die Eisbären waren zwar häufiger im gegnerischen Drittel zu finden als die Schwarz-Gelben, bissen sich aber immer wieder am starken Torwart Jussi Rynnäs und dessen Vorderleute die Zähne aus. Mit diesem Sieg machten die Pinguine beste Werbung für das Derby am Freitag gegen die DEG. Bis dahin müssen auch noch die letzten Tickets in der schon jetzt fast ausverkauften Yayla-Arena über die Ladentheke gehen.

Beim Pre-Game-Skating am Morgen fehlten Justin Hodgman, Jeremy Welsh und Garrett Noonan. Doch das Trio stand beim Warm-Up auf dem Eis. „Wir müssen sehen, wie lange sie durchhalten können. Auch andere Spieler sind nicht hundertprozentig fit, sagte Trainer Pierre Beaulieu vor dem Spiel im RP-Gespräch. Die Eisbären konnten nur sechs Verteidiger und elf Stürmer aufbieten. „Das spielt keine Rolle. Berlin hat trotzdem noch eine starke Mannschaft und drei Top-Center. Wir müssen konzentriert von Drittel zu Drittel auftreten. Es wäre gut, wenn es nach 40 Minuten noch 0:0 stehen würde“, sagte der Coach.

Info Wolfgang Schulz: Saison wird zu Ende gespielt Auch wenn sich die KEV-Fans jetzt noch weitere drei Wochen gedulden müssen bis feststeht, wie es um die Zukunft der Pinguine bestellt ist, gibt es trotz des kurzen und recht unbefriedigenden Meetings am Montag beim Notar positive Signale. „Wir werden die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen“, sagte Wolfgang Schulz am Dienstag. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es bis zur nächsten Gesellschafterversammlung (6. oder 7. 1.) zwei Möglichkeiten. Es kommt bis dahin zur angekündigten Übernahme der Anteile der Energy Consulting zum Nennwert (345 000 Euro) durch einen anderen aktuellen Gesellschafter der GmbH. Wenn nicht, sollen der Europa-Tochter des russischen Unternehmens die Anteile entzogen werden und in einem Atemzug beim Notar die Stammkapitalerhöhung beschlossen werden. Matthias Roos informierte Trainer und Mannschaft vor dem Spiel in Berlin, dass man einen Weg gefunden habe, alle finanziellen Zusagen bis zum Saisonende einhalten zu können. Ferner würde dann dank des neuen Investors auch die Lizenz für die kommenden Saison beantragt. Das bestätigte Trainer Pierre Beaulieu vor dem Auftaktbully im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Spieler sind durch die Ereignisse im Kopf müde, haben aber die Entscheidung der Verantwortlichen positiv aufgenommen“, sagte der Kanadier. Auf die Frage, was aus ihm bei den Pinguinen wird, antwortete er: „Ich gehe davon aus, dass ich bleiben werde. Ob als Chef- oder Co-Trainer, das ist noch offen. Ich werde mich am Mittwochabend mit Matthias Roos und meinem Berater zusammensetzen.

Von den 20 mitgereisten KEV-Fans gab es schon vor dem ersten Bully Applaus. Denn vom Stadionsprecher gab es aufmunternde Worte für sie: „Wir hoffen, dass Krefeld seine finanziellen Probleme überwindet und weiter in der DEL spielen wird.“ Auf dem Eis kannten die Gastgeber aber dann keine Gnade und gingen früh in Führung. Aubry reagierte bei einem Gewühl vor Torwart Jussi Rynnäs schneller als Daniel Pietta und Garrett Noonan. Das war der 400. Treffer, den die Berliner in den DEL-Duellen gegen Krefeld erzielten. Die Pinguine steckten den Rückstand prima wett und glichen mit dem bis dahin schönsten Spielzug des Abends durch Piettas elften Saisontreffer schnell aus (6.). Und dann drehten die Schwarz-Gelben so richtig auf. Sie überstanden eine Strafe gegen Chad Costello und gingen durch den ersten DEL-Treffer von Mike Schmitz in Führung (13.). Erneut ging dem Treffer ein schöner Angriff voraus. Die Eisbären machten zwar Druck, doch gefährlicher blieben die Pinguine, die bei ihrer ersten Überzahl durch einen harten Schlagschuss von Phillip Bruggisser auf 3:1 erhöhten (18.).

Klar, dass die Berliner ziemlich wütend zum zweiten Drittel das Eis betraten. Sie schnürten die Pinguine ein und kamen früh in Überzahl. Torwart Rynnäs war hellwach und zog den Eisbären die Zähne. Nach sieben Minuten starteten die Pinguine den ersten vielversprechenden Angriff, bei dem Grant Besse an Torwart Dahm scheiterte. Vier Minuten später zauberte Hodgman vor dem Berliner Tor. Sein Zuspiel auf Martin Schymainski kam zwar nicht an, doch den Abpraller setzte der aufgerückte Noonan in die Maschen. Das nahm den Hausherren etwas den Biss. Sie versuchten zwar, Torwart Rynnäs unter Druck zu setzen, doch dessen Vorderleute stemmten sich mit Erfolg gegen den zweiten Berliner Treffer, auch als Noonan auf die Strafbank musste (33.).