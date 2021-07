Gute Nachricht : Stadtwerke Krefeld bleiben Hauptsponsor der Pinguine

Krefeld Die Corona-Pandemie stellt einen Einschnitt dar – auch im Eishockey. Erstmals gibt es in der kommenden Saison wieder einen Absteiger, mehr noch: sogar zwei. Um sich gegen den Abstieg zu stemmen, bedarf es auch finanzieller Hilfe. Die bekommen die Krefeld Pinguine.

Pinguine-Geschäftsführer Sergejs Saveljevs verwies darauf, dass es aber nicht nur eine sportliche schlechte Saison war, sondern auch durchaus positive Aspekte gibt. So würden „die wirtschaftlichen Fortschritte, die der Club trotz der Corona-Saison gemacht hat, die aus sportlicher Sicht unerfreuliche Saison überwiegen und eine sichere Basis schaffen, um in den anstehenden Jahren Clubstrukturen weiter zu verbessern und zwangsläufig auch den sportlichen Erfolg zu erlangen.“

Das wird schon in der kommenden Saison notwendig sein, denn in der kommenden Saison starten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem Aufstieg der Bietigheim Steelers nicht nur 15 Mannschaften, sondern am Saisonende steigen auch zwei Teams ab – erstmals seit über 15 Jahren. Damit ist nicht nur an der Tabellenspitze wieder für Spannung gesorgt.