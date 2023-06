Ex-Pinguine-Chef ist zurück Saveljev steigt bei den Weserstars ein

Sergey Saveljev, der ehemalige Geschäftsführer und Multifunktionär der Krefeld Pinguine, kehrt auf die deutsche Eishockey.Bühne zurück. Der 27-Jährige wird Cheftrainer und Manager in Personalunion der Weserstars Bremen in der Regionalliga-Nord. Für Saveljev, der Ende 2022 seinen Posten bei den Krefeld Pinguinen räumte und an Peer Schopp übergab, ist das Engagement in der Hansestadt eine Rückkehr zu seinem Eishockey-Ursprung in Deutschland.