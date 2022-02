Beim Schlusslicht Krefeld Pinguine : Sergey Saveljev stärkt Trainer Igor Zakharkin den Rücken

Berlin Der Multifunktionär hält die aktuelle Lage weiterhin nicht für dramatisch, obwohl die Mannschaft Tabellenletzter der Deutschen Eishockey Liga ist. Das Fan-Projekt appelliert an die Spieler, alles zu geben.

Sergey Saveljev, der sich am Samstag nach dem Training in den Mannschaftsbus setzte und mit nach Berlin fuhr, sieht keinen Grund, Zakharkin zu entlassen: „Er bleibt unser Trainer, er hat genug Erfahrung. Die Leistung gegen Straubing sei nicht so schlecht gewesen, die Mannschaft habe gekämpft. Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass der Abstieg kein Thema ist: „Die Lage ist nicht dramatisch. Wir haben noch genug Spiele, um das zu verhindern.“ Das Problem sei aber, dass wichtig Spieler wegen Verlezungen fehlen: „Unsere jungen Spieler kämpfen und versuchen, das zu kompensieren.“ Auf die Frage, was passiert, wenn Krefeld am Ende auf Platz 15 steht, antwortete er: „Das entscheide ich nach der Saison. Auch was seine persönliche Zukunft betrifft, will er das nach dem letzten Hauptrundenspiel bekannt geben.