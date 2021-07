Ein wahres Multitalent : Sergey Saveljev ist jetzt auch Torwarttrainer

Boris Blank brauchte bei seiner Ansprache in Wesel keinen Übersetzer. Foto: Verein

Krefeld Der Sportdirektor fungiert bei den Krefeld Pinguinen zudem als Übersetzer und spannt jetzt auch seinen Vater Andre ein. Der bisherige Torwarttrainer Igor Gross darf den Nachwuchs beim KEV 81 schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pinguine haben in diesem Sommer deutlich früher als in den vergangenen Jahren mit dem Eistraining begonnen. Weil in Krefeld erst zum 1. August Eis zur Verfügung steht, haben die Verantwortlichen in Wesel das glatte Parkett angemietet. Seit vergangen Mittwoch übt die Auswahl von Trainer Clark Donatelli täglich in der dortigen Eissporthalle. Für alle Beteiligten ist es ein zusätzlicher Aufwand. Die Spieler brauchen für die gut 40 Kilometer Fahrtstrecke etwa 45 Minuten. Weil die Halle und die Kabinen auch von anderen Mannschaften genutzt werden, muss jeder Spieler seine umfangreiche Ausrüstung in sein Auto verfrachten.

Um die zusätzlichen Materialien kümmert sich Zeugwart Christian Menningen, der in seine 17. Saison geht. Als Bindeglied zwischen ihm und dem neuen Teammanager Philipp Hoth soll in der kommenden Saison Andre Saveljev als Equipment-Manager fungieren. Bei ihm handelt es sich um den Vater von Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljev. Der 25jährige hat bei den Pinguinen noch eine dritte Aufgabe übernommen. Er trainiert die Torhüter und löst Igor Gross ab, der künftig als Bindeglied zwischen den Pinguinen und dem KEV 81 fungieren und sich um die Nachwuchstorhüter kümmern soll.

U20-Nationaltorwart Nikita Quapp, der derzeit bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft in Füssen weilt, hatte am späten Samstagabend Grund zur Freude. Er wurde vom NHL-Club Carolina Hurricans in der sechsten Runde an Position 187 gedraftet. Seine beiden Torwart-Kollegen Sergei Belov und Oleg Shilin fehlten am Sonntag beim Eistraining, weil sie am Tag zuvor geimpft worden waren.

Obwohl keine Torhüter zur Verfügung standen, neben Quapp noch drei weitere Spieler beim Lehrgang der U20-Nationalmannschaft weilen und vier Kontingentspieler noch nicht in Krefeld eingetroffen sind, ließ es sich Saveljev nicht nehmen mit aufs Eis zu gehen, um das Trainerteam zu unterstützen. „Eine gute Kommunikation ist mir wichtig. Ich bin so nah an den Spielern dran und kann bei Sprachproblemen helfen, zu übersetzen“, sagte Saveljev nach dem Training, bei dem sich zwölf Spieler auf der gut präparierten Eisfläche tummelten.

Auffällig bei dieser Trainingseinheit war, dass überwiegend Co-Trainer Igor Zakharkin die Ansprachen an die Mannschaft hielt. Aus dem russischen ins deutsche oder englische übersetzten dann Boris Blank oder Saveljev. Donatelli hielt sich da etwas zurück. Nach dem Training war dem 53-jährigen US-Amerikaner aber die Vorfreude auf sein neues Team und die Saison in der DEL mit den Pinguinen anzusehen. „Wir werden mit den Jungs noch viel trainieren und ihre Fähigkeiten weiter verbessern“, sagte er- „Es liegt natürlich noch reichlich Arbeit vor uns. Einige Importspieler fehlen ja auch noch. Insgesamt haben wir aber ein besseres Team als in der vergangenen Saison und die Play-offs sollten wir sicher erreichen können.“

Voll des Lobes über den frühen Start ins Eistraining ist auch der aus Köln zu den Pinguien gewechselte Verteidiger Domenik Tiffels: „Es ist super, dass wir bereits jetzt auf dem Eis sind und auch schon ein großer Teil der Mannschaft dabei ist. So können die Trainer bereits gezielt arbeiten. Auf dem Papier haben wir eine starke Mannschaft mit guten Kontingentspielern. Die Play-offs sind auf jeden Fall das Ziel.“