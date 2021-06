Krefeld Pinguine : Sergei Belov bleibt, Oleg Shilin kommt

Auch wenn Torwart Sergei Belov in einigen Spielen ein guter Rückhalt für sein Team war, blieb er weit hinter den Erwartungen zurück. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Stiebert via www.imago-images.de

Krefeld Auf der Torwartposition machten die Schwarz-Gelben am Montag sehr früh Nägel mit Köpfen. Der Neuzugang aus der zweiten russischen Liga ist auf den ersten Blick für die DEL keine Nummer 1.

Gerade war das Stimmungsbarometer bei den KEV-Fans durch die Verpflichtung des dänischen Verteidigers Jesper Jensen Aabo angestiegen, da ging es am Montag schon wieder nach unten. Der Vertrag mit Torwart Sergei Belov, der in der Vorsaison nicht den Eindruck einer Nummer 1 hinterließ, wurde um ein Jahr plus eine Option für ein weiteres Jahr verlängert. Dazu wurde mit dem 30-jährigen Oleg Shilin ein Goalie aus der zweiten russischen Liga (VHL) verpflichtet, der vom Papier her keine Nummer 1 ist, was Experten bestätigten, die sich auf dem russischen Markt auskennen. Laut Pinguine besitzt er auch einen deutschen Pass.

Auch wenn Sergei Belov in seinen 18 Einsätzen für die Pinguine hinter der schlechtesten Abwehr der Liga im Tor stand, gibt es psychisch und physisch erhebliche Zweifel an seiner DEL-Tauglichkeit. Die will und muss Oleg Shilin unter Beweis stellen. Er hat im Vergleich zu Belov (1) mehr Einsätze (33) in der russischen Topliga KHL. In der abgelaufenen Saison stand er in der VHL zweimal für Metallurg Novokuznetsk und 18 Mal für Sokol Krasnoyarsk im Tor.

„Zusammen mit Nikita Quapp, der sein großes Talent in diesem Jahr bewiesen hat, haben wir nun drei Torleute, die die Arbeitslast untereinander aufteilen können. Sergei war insbesondere am Ende der Saison, als Nikita mehr Einsätze bekommen hat, eine wichtige Stütze für Nikitas Moral und hatte positiven Einfluss auf dessen Entwicklung. Er hat auch seine Teamfähigkeit unter Beweis gestellt. Wir sind optimistisch, dass Sergei nach einem DEL-Jahr und mit einer stärkeren Mannschaft vor ihm in der nächsten Saison sehr viel selbstbewusster agieren kann. Oleg Shilin wird mit seinem Talent und seiner Qualität den Wettkampf im Trio anheizen. Dank seines deutschen Passes freuen wir uns besonders über seine Verpflichtung“, sagt Multifunktionär Sergey Saveljevs.