Die Sasionvorbereitung des DEL-Teams beginnt : Pinguine starten am Montag das Sommertraining

Krefeld (hgs) Neun Wochen nach dem letzten DEL-Heimspiel gegen Augsburg starten die Krefeld Pinguine mit dem Sommertraining. Am kommenden Montag um 10 Uhr treffen sich alle Spieler, die in Krefeld oder der näheren Umgebung wohnen, zum Aufgalopp.

Dazu wird auch Neuzugang Laurin Braun gehören. Der Stürmer wird am Wochenende von Ingolstadt nach Krefeld umziehen. In diesem Jahr neu an Board ist das Fitness-Unternehmen „Factory Krefeld“ unter Leitung von Inhaber Jörg Bednarzyk und seinem Partner Darko Safner, welche die Pinguine in der kompletten bevorstehenden Saison betreuen werden.