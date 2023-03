RP-Aktion RP und KEV-Fans suchen den Spieler der Saison

Welchen Pinguin wählen die KEV-Fans zum Spieler der Saison 2022/23? Diese Frage wird am 6. Mai beantwortet. Bis dahin können die Fans bei der Aktion „Powerbreak für Deinen Pinguin“ ihre Stimmen abgeben. Die Auswahl der Spieler erfolgte nach Absprache unserer Sportredaktion mit den Pinguinen. Am Sonntag beim ersten Heimspiel im Play-off-Halbfinale gegen die Ravensburg Towerstars ist die Rheinische Post als Kooperations-Partner des Klubs „Sponsor of the day“ ab 15 Uhr in der Yayla-Arena an zwei Ständen vertreten und verteilt Flyer mit dem QR-Codes. Vor Ort kann man sofort mitspielen. Das RP-Team ist auch in den Gängen und auf den Tribünen unterwegs. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Gutschein für den KEV-Fanshop in Höhe von jeweils 200, 100 und 50 Euro.