Krefelds Play-off-Start am Mittwoch Wieso die Pinguine der Wunschgegner für Crimmitschau sind

Tor: Ex-Pinguin Oleg Shilin (Fangquote 92,7 %) und Christian Schneider (90,07 %) wechselten sich in der Hauptrunde ab. Als Shilin mit einer Knöchelverletzung im Oktober und im Februar pausieren musste, sprang Schneider in die Bresche. Der 24-jährige Keeper kam auf 25 Einsätze und damit mehr als in den vergangenen beiden Spielzeiten zusammen.

Abwehr: Verteidiger Max Balinson ist ein Powerplay-Spezialist. Ein Drittel seiner 21 Tore erzielte der 27-jährige Deutsch-Kanadier in Überzahl und ist der punktbeste Verteidiger (48) der DEL2. Er trug maßgeblich zur Powerplay-Quote des Teams (18,47 %) bei.

Angriff: Die Eispiraten zeichnen drei torgefährliche Sturmreihen aus, die alle ein Spiel entscheiden können. In der Paradereihe sorgt besonders der Schwede Tobias Lindberg für Furore. Die zweite Formation führt der Kanadier Hayden Verbeek an. Zum Center gesellen sich Scott Feser und Dominic Walsh. Die dritte Reihe bilden Thomas Reichel, Vinny Saponari und Ladislav Zikmund. Sieben Stürmer kamen in der Hauptrunde auf eine Torausbeute im zweistelligen Bereich. Um Einsatzzeit in der vierten Reihe, die für Entlastung sorgt, wird intern hart gekämpft. Wenn alle fit sind, kämpfen fünf Akteure (Büsing, Rudert, Böttcher, Kälble, Kanya) um drei Plätze.