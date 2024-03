„Und am Dienstag schmeißen wir euch raus“ Krefeld Pinguine retten sich dramatisch ins Entscheidungsspiel

Nach dem Sieg am Freitag im fünften Duell hatte der Run auf die Tickets für das dritte Heimspiel der Pinguine in dieser Serie begonnen. Am Samstag um 10 Uhr gab es in Krefeld bis auf ein paar Rückläufer von Dauerkartentickets keine Karten mehr. Komplett konnte die Arena allerdings nicht ausverkauft werden, weil die Polizei verbot, den Gäste-Fanblock zu teilen. Aus Westsachsen waren nur gut 100 Fans angereist. Die vermissten beim Warm-up ihre Nummer 1 Oleg Shilin. Für ihn stand Schneider im Tor, der so zu seinem ersten Einsatz in den Play-offs kam. Das Aufgebot der Pinguine blieb unverändert.