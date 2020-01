Der Torwart droht auszufallen : Rynnäs angeschlagen, Besse wieder fit

Torwart Jussi Rynnäs, der hier im Spiel in Nürnberg den Puck nach einem Schuss von Kevin Schulze mit der Fanghand meistert, droht erneut wegen einer Gehirnerschütterung auszufallen. Foto: ISPFD/ISPFD/IPD

Krefeld Analyse Bei den Pinguinen muss ganz schnell die wirtschaftliche Situation geklärt werden. Sportlich ist das Ziel Pre-Play-offs nur noch theoretisch zu erreichen. Roos spricht mit Anwalt Peters und Hauffe. Gesellschafter Wellen würdigt das Bemühen von OB Meyer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Mit sechs Punkten aus dem beiden Spielen in Nürnberg und gegen Iserlohn wollten die Pinguine am Wochenende näher an Platz zehn herankommen. Doch nur ein mageres Pünktchen sprang dabei heraus. Auch wenn noch 15 Punktspiele auf dem Programm stehen und der Rückstand auf das rettende Ufer zehn Zähler beträgt, dürfte der Play-off-Zug am 8. März nach dem letzten Heimspiel gegen den dann wahrscheinlich feststehenden Hauptrundenmeister EHC München an der Krefelder Westparkstraße zum fünften Mal in Folge vorbeifahren. Ginge es nur nach den gezeigten Leistungen bei der 0:1-Niederlage in Nürnberg und dem 3:4 n. P. gegen die Roosters, dann wären die Chancen auf Platz zehn durchaus realistisch. Die Leidenschaft und die Laufbereitschaft kannten bei den Spielern keine Grenzen. Und das in beiden Spielen mit einem stark dezimierten Aufgebot. Dazu bündelte Trainer Pierre Beaulieu auch noch die Kräfte, so dass diesmal mehr Spieler über 20 Minuten Eiszeit bekamen als gewohnt.

Besonders weh tat die Niederlage im kleinen Westderby. „Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu“, sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz nach dem Spiel. Pech war, dass der Puck in der letzten Minute nach gewonnenem Bully von Jeremy Welsh gegen die Kufe eines Linienrichters prallte und von dort aus einem Iserlohner auf den Schläger. Da spielt es auch keine Rolle, dass Trainer Beaulieu vor dem Bullly vergaß, seine Auszeit zu nehmen, so dass der erste Block um Daniel Pietta auf dem Eis hätte bleiben können. Pech Nummer zwei folgte dann in der Verlängerung, als Phillipp Bruggisser schon zum zweiten Mal in dieser Saison bei einer Abwehraktion Torwart Jussi Rynnäs so übel am Kopf erwischte, dass der Finne verletzt vom Eis musste. Es gehört halt im Eishockey dazu, dass Spieler ihre eigenen Kollegen bei Schüssen oder im Gedrängenverletzen. „Ist ok“, antwortete Rynnäs lange nach dem Spiel im Kabinengang auf die Frage, wie es ihm geht. Bis Mittwoch pausiert er, bis dahin wird sich herausstellen, ob er länger ausfallen wird. Auch Philip Riefers musste nach einem Stockcheck in den Rücken vorzeitig in die Kabine. Bei ihm besteht Hoffnung, dass er am Freitag gegen Mannheim auflaufen kann. Das gilt auch für Grant Besse, der seine Verletzung auskuriert hat. Bei Travis Ewanyk stehen die Chancen 50:50.

Info DEL würdigt Verdienste des Aufsichtsrates Bei der Jubiläums-Gala 25 Jahre DEL ehrte die Liga Vereinsvertreter, die sich um das deutsche Eishockey verdient gemacht haben. Die damals nicht anwesenden Aufsichtsratsmitglieder Wolfgang Schulz, Dieter Berten und Helmut Borgmann gehörten dazu. Am Sonntag überreichte DEL-Chef Gernot Tripcke am Rande des Spiels gegen Iserlohn die entsprechenden Erinnerungs-Tafeln. Er bedauerte sehr, dass er dem verstorbenen Helmut Borgmann nicht mehr auszeichnen konnte. Die Tafel will er aber dessen Angehörigen zukommen lassen.

Wie es um die Zukunft der Pinguine bestellt ist, soll sich noch in dieser Woche herausstellen. „Ich hoffe, dass wir am Mittwoch ein Stück weiter sind“, sagte Matthias Roos am Montag. Der Geschäftsführer hat Wolfgang Peters, Anwalt der Energy Consulting angeboten, dass er im Falle einer Übernahme der Anteile der Schulz-Holding durch Investor Wolf Detlef Hauffe mit dem möglichen neuen Geschäftsführer kooperativ zusammenarbeiten wolle, wenn das gewünscht sei: „Darüber hat sich Herr Peters gefreut.“ Roos will sich am Dienstag mit Peters und Hauffe oder dessen Steuerberater treffen. Auch einige der Gesellschafter der Pinguine-GmbH wollen sich an diesem Tag treffen. „Beide Seiten müssen sich jetzt positionieren“, sagte Roos.