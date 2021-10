3:4 n.P. gegen Bietigheim : Pinguine-Torhüter Oleg Shilin schwer verletzt

Krefeld Der Russe wird nach nur sechs Minuten vom Eis ins Krankenhaus gebracht. Ohne ihren Rückhalt geraten die Pinguine zweimal in Rückstand, erkämpfen aber ein verdientes 3:3. Im Penaltyschießen sind sie Bietigheim jedoch unterlegen.

Entsprechend selbstbewusst und mutig hatte der Sportchef Andrejs Saveljevs die Messlatte hoch gelegt. Es solle ein Sechs-Punkte-Wochenende werden, hatte er gefordert, also nicht nur einen Heimsieg, sondern auch noch einen Auswärtssieg am Sonntag in Straubing. Beides seien Gegner auf Augenhöhe.

Und nach nur 91 Sekunden schien alles nach Plan zu laufen. Nach einem Zuckerpass von Arurs Kulda lief Alex Bergström allein auf Torhüter Sami Aittokallio zu, umkurvte ihn und hob die Scheibe mit der Rückhand in den Winkel. Das war ein Treffer für Feinschmecker und Eishockey-Liebhaber. Doch dann passierte das, was nicht in Saveljevs’ Drehbuch stand. Nach 6:12 Minuten musste Torhüter Oleg Shilin, der wenige Sekunden zuvor noch von den Fans gefeiert worden war, verletzt in die Kabine geführt werden. Für ihn kam Nikita Quapp zwischen die Pfosten. Mirko Sacher hatte in Unterzahl das 2:0 auf dem Schläger, doch es klingelte auf der anderen Seite, als die Krefelder nach einer umstrittenen Hinausstellung in 3:5-Unterzahl waren. Die Gäste holten zum Doppelschlag aus, wobei der zweite Treffer auf Quapps Kappe ging. So endete das so gut begonnene Anfangsdrittel bitter.