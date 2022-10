Mittwoch könnte Strömbergs Nachfolger feststehen : Pinguine in Dresden schon mit neuem Trainer?

Krefeld Der erfahrene Trainer Peter Draisaitl soll ein Wunschkandidat der Pinguine sein, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei den Bratislava Capitals in der österreichischen Liga hinter der Bande stand.

Auch in der bundesweiten Eishockey-Szene waren die Pinguine am Dienstag ein Thema. Dabei wurde natürlich auch über den möglichen neuen Trainer spekuliert. Denn Saveljev soll bereits nach dem Spiel gegen Kassel seine Fühler nach einem neuen Chefcoach ausgestreckt haben. Im Gespräch soll Peter Draisaitl als Wunschkandidat sein. Der 56-Jährige war bis zur Vorsaison bei den Bratislavia Capitals in der österreichischen Liga im Amt und ist derzeit ohne Job. Auch ein russischer Trainer soll auf der Liste stehen. Natürlich wird auch immer der Name Niklas Sundblad gehandelt, der schon seit der Vorsaison regelmäßig die Heimspiele der Pinguine besucht. Nach RP-Informationen soll am Mittwoch der neue Trainer vorgestellt werden. Bereits am Donnerstag macht sich die Mannschaft auf dem Weg zum Spiel am Freitag in Dresden und reist damit zum ersten Mal in dieser Saison nicht erst am Spieltag zu einem Auswärtsspiel.