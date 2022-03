1:5-Heimniederlage : Pinguine für Einsatz nicht belohnt – und kurz vor dem Abstieg

Krefeld Die Krefelder mussten sich im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Grizzlys Wolfsburg trotz einer ansprechenden Leistung mit 1:5 geschlagen geben. Nur Lucas Lessio traf. Bereits am Freitag gibt es in der Autostadt ein Wiedersehen. Der Abstieg rückt näher.

Es war wie schon so häufig nach der Olympia-Pause. Trotz der Ausfälle von Leistungsträgern und des kleinen Kaders verkauften sich die Pinguine auch im Heimspiel gegen die Grizzly Wolfsburg sehr teuer. Aber unterm Strich setzte sich am Ende wieder die Qualität des Gegners, besonders im Ausnutzen der Torchancen, durch. So mussten sich die Krefelder in der Yayla-Arena in ihrem drittletzten Heimspiel der Saison vor einer enttäuschenden Kulisse mit 1:5 geschlagen geben. Trotzdem verabschiedeten die KEV-Fans ihre Mannschaft verdientermaßen mit Applaus.