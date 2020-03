Weiter Sorge um die Zukunft : Pinguine: Das Sanierungskonzept ist vom Tisch

Krefeld Am Mittwoch trafen sich die Verantwortlichen der GmbH und suchten nach Lösungen zur Rettung des DEL-Standorts.

Im Autohaus Borgmann ging es am Mittwochnachmittag bei einem wichtigen Meeting nicht um den Diesel-Skandal, sondern um die Zukunft der Krefeld Pinguine. Firmenchef Hermann Borgmann, der die Gesellschafteranteile seines kürzlich gestorbenen Vaters Helmut übernahm, hatte zu einem Gespräch eingeladen. Neben dem Hausherrn waren auch die beiden Hauptgesellschafter Wolfgang Schulz und Dirk Wellen sowie Wilfrid Fabel und Matthias Roos anwesend. „Wir sind weiter im Austausch, eine Prognose, ob und wie es weitergeht, kann ich nicht abgeben. Der Coronavirus ist für alle ein großes Fragezeichen. Es ist schwer, Dinge zu planen. Nach wie vor wollen wir bis zum 31. März die neue Gesellschafterstruktur stehen haben. Alle Beteiligten haben den Wunsch, dass wir auch nächste Saison in der DEL spielen und eine Struktur finden, die für die Pinguine zukunftsfähig ist.“

Nach dem Ausstieg von Mister X sitzt jetzt auch Gerald Wagener nicht mehr mit im Rettungsboot, der den Pinguinen am Wochenende einen Rettungsplan in Form eines Sanierungskonzept vorgelegt hatte. „Das ist nicht angenommen worden. Ich finde schon seit einem Monat mit einem Gesellschafter keinen Konsens“, ließ er bereits am Dienstag unsere Zeitung wissen. Roos wollte das am Mittwoch nicht kommentieren.