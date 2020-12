Zugang im Training : Center Brett Olson ohne Ausrüstung in Krefeld eingetroffen

Der neue Stürmer Brett Olson trainierte am Sonntag zum ersten Mal in der Yayla-Arena. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Der Amerikaner trainierte am Sonntag zum ersten Mal mit dem Team. Tom-Eric Bappert und Philipp Kuhnekath für Ravensburg im Einsatz.

Als Brett Olson am Sonntag in der Yayla-Arena zum ersten Training mit seinen neuen Mannschaftskollegen in der Kabine erschien, brachte er nur seine Schlittschuhe mit. Denn der Rest seiner Ausrüstung einschließlich Schläger waren nicht am Flughafen eingetroffen. So musste Teambetreuer Christian Menningen den neuen Center aus Amerika erstmal mit Schulterschutz und weiteren Gegenständen ausrüsten.

Constantin Braun hatte dagegen alles Notwendige aus Berlin mitgebracht. Was dem neuen Verteidiger bis zu seinem Eintreffen in Krefeld nur fehlte, war Eistraining. Denn nach dem Coronafall bei den Eisbären musste er zwei Wochen in Quarantäne verbringen.

Am Sonntag begann für die Pinguine der Countdown für den Meisterschaftsauftakt in Wolfsburg. Optimal verläuft die Vorbereitung noch nicht. Mit Kristofs Bindulis und Artur Valitov fehlten beim Training zwei Verteidiger wegen einer Verletzung. Philipp Kuhnakath und Tom-Erik Bappert standen am Abend in der DEL2 für die Ravensburg Towerstars im Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers auf dem Eis und gewannen 8:3. Lucas Lessio und Patrik Klöpper sind wieder ins Training eingestiegen.