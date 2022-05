Philip Riefers kehrt zurück : Pinguine blicken optimistisch nach vorne

Im Bild von links: Philip Riefers, Fritz von Maltzahn und Martin Kern (beide Firma „Reginarate“, Alexander Weiß und Tom-Eric Bappert. Foto: Schoofs

Krefeld Bei einem Sponsorenabend in der Gin-Brennerei von „Reginerate“ präsentieren die Krefelder bei ihrem ersten Auftritt als DEL 2-Klub in Philip Riefers eine weitere Neuverpflichtung. Tom-Eric Bappert verlängert seinen Vertrag.

Von Enttäuschung und Wehmut war beim Sponsorenabend der Krefeld Pinguine in der Gin-Brennerei „Reginerate“ nichts mehr zu spüren, im Gegenteil. Das zehnköpfige Team der Geschäftsstelle, das jetzt personell so zahlreich besetzt ist wie noch nie, versprühte eine Art Aufbruchstimmung, die bei den Gästen wohlwollend ankam.

Auch drei Spieler waren anwesend, die ebenfalls zuversichtlich auf die erste Saison der Schwarz-Gelben in der DEL 2 blicken. Dazu zählte in Philip Riefers eine Neuverpflichtung, der zu seinen Eishockey-Wurzeln Heimat zurückkehrt. „Ich freue mich, wieder für meine Heimatstadt spielen zu dürfen. Ich habe das Eishockeyspielen hier an der Westparkstraße gelernt und bin immer gerne hier. Für mich ist der sportliche Aspekt mit dem Ziel, um den Wiederaufstieg in die DEL mitzuspielen, sehr interessant. Die Pinguine wollen wieder nach oben, und ich möchte meinem Jugendverein dabei helfen. Ich habe als junger Spieler hier meine erste DEL-Erfahrung gesammelt. Nun freue ich mich, in einer Führungsrolle mehr Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen“, sagte der Verteidiger.

Info Einige DEL2-Klubs stellen drei Lizenzanträge Bis zum 24. Mai müssen die 14 Klubs der DEL2 ihre Lizenzunterlagen einreichen. Einige Vereine haben gleich drei Lizenzanträge gestellt. Der erste gilt für den Spielbetrieb der Saison 2022/23. Mit dem zweiten beantragt der Klub das Aufstiegsrecht ins Oberhaus der deutschen Eishockeys. Mit Antrag Nummer drei besteht für die Pinguine die Möglichkeit, schon in der kommenden Saison wieder als Nachrücker in der DEL zu spielen, falls dort einer der 14 Klubs keine Lizenz erhält.

Auch wenn ihn die Iserlohn Roosters, für die er zwei Jahre spielte, nicht ziehen lassen wollten, habe er sich entschieden, das Sauerland zu verlassen: „Es ist dort zuletzt nicht mehr so gut gelaufen. Dazu bin ich kürzlich Vater geworden und möchte bei meiner Familie sein, die in Krefeld geblieben war“, sagte der 32-Jährige.

Nicht zurück ins Sauerland will Tom-Erik Bappert, der dort seine Wurzeln hat. Der Verteidiger verlängerte bei den Pinguinen seinen Vertrag und begründete das mit einem eindrucksvollen Statement: „Zunächst einmal freue ich mich auf mein viertes Jahr in Krefeld. Die Fans, der Klub und die Stadt sind ganz klar ein DEL-Standort. Um dort wieder hinzukommen, werde ich alles geben. Nach dem Ende dieser Saison wäre es für mich falsch gewesen, den Verein zu verlassen und hier das Kapitel mit einem Abstieg zu beenden, denn für mich gibt es hier noch eine Menge unerledigte Arbeit. Ich hoffe, die Fans werden genauso wie wir 110 Prozent für den Wiederaufstieg geben, denn Krefeld gehört in die DEL.“

Dieser Meinung schloss sich natürlich auch Alexander Weiß an, der ebenfalls bei den Pinguinen bleibt: „Ich bin ein Teil der Mannschaft, die den Abstieg verschuldet hat. Jetzt ist es für mich an der Zeit zu sagen: Ich will mit Krefeld den Wiederaufstieg schaffen, das bin ich den Leuten im Umfeld und den Fans schuldig. Daher freue ich mich, dass ich jetzt noch zwei Jahre hierbleiben darf“, sagte der Stürmer, der laut Pressesprecher Mark Thiel fast täglich in der Geschäftsstelle erscheint und seine Hilfe bei verschiedenen Projekten anbietet.

Für ganz wichtige Projekte ist bei den Pinguinen jetzt Alexander Dahmen zuständig, der den Bereich Marketing und Spieltags-Organisation leitet. Der 39-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit. Denn er kommt vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Geschäftsstellen-Leiter Karsten Holderberg ist froh, dass er jetzt über ein kompetentes Team verfügt: „Wir mussten die verschiedenen Aufgaben auf mehrere Personen aufteilen. Nur so können wir optimal arbeiten“, sagte er. Mit seinem Chef Sergey Saveljev, der von der Schweiz aus die personellen Planungen vorantreibt, ist er täglich im Austausch.