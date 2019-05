Eishockey-Weltmeisterschaft : Pinguine-Betreuer Menningen bei der WM

Christian Menningen wird nicht nur von den Spielern der Pinguine sehr geschätzt. Auch beim DEB genießt er einen sehr guten Ruf. Foto: Dr. Christoph Juergens

Krefeld Der 54-Jährige kümmert sich beim am Freitag beginnenden Turnier in der Slowakei erneut um das Wohl der Eishockey-Nationalspieler, zu denen auch das Krefelder Eigengewächs Marcel Noebels aus Tönisvorst gehört.

Wenn am Freitag in der Slowakei die 83. Eishockey-Weltmeisterschaft beginnt, ist kein Spieler der Pinguine dabei. Daniel Pietta wurde vom neuen Bundestrainer Toni Söderholm nicht nominiert (RP berichtete). Sein Betreuer bei den Pinguinen, Christian Menningen, ist aber vom DEB eingeladen worden. Er wird sich zusammen mit den Kollegen aus Augsburg und Köln um die Ausrüstung der Spieler kümmern. Menningen ist 54 Jahre alt und für die Pinguine seit 2004 als Materialwart im Einsatz.

Beim DEB feierte er 2017 bei Länderspielen in Weißrussland sein Debüt. Gerne erinnert er sich an die Vorbereitung auf Olympia 2018, die in Sotschi stattfand: „Es war toll, die Wettkampfstätten von 2014 zu sehen, regelrecht begeistert war ich von der Formel-Eins-Strecke und der Olympiaeishalle.“ Im RP-Gespräch ließ er sich dann noch einen Vergleich zwischen Ex-Bundestrainer Marco Sturm und dessen Nachfolger Söderholm entlocken: „Marco war ein super Bundestrainer, man merkte ihm die Erfahrung von fast 1000 NHL-Spielen an. Toni fährt eine andere Schiene. Er setzt mehr auf junge Leute und teilweise orientiert er sich auch noch. Die Co-Trainer sind für ihn eine große Unterstützung“.

am rande Der Frühbucherrabatt endet am 15. Mai Die Krefeld Pinguine haben diese Woche die 1000. Dauerkarte für die Spielzeit 2019/20 verkauft. Noch bis zum 15. Mai können sich Fans mit Frühbucherrabatt für eine Dauerkarte entscheiden. Danach gilt der reguläre Preis. Der Spielplan wird Anfang Juli veröffentlicht. Vielleicht warten viele Fans mit dem Kauf eines Saison-Tickets ja noch ab, bis feststeht, welche Neuverpflichtungen noch präsentiert werden. Bis zum 15. Mai sollen zwei Transfers bekannt gegeben werden. Dabei soll es sich um einen Torwart und einen Mittelstürmer handeln. Offen ist noch die Zukunft von drei Spielern des bisherigen Kaders. Nach Informationen unserer Zeitung steht bei Verteidiger James Bettauer ein Tausch mit Kevin Schmidt (Iserlohn). Bei den Stürmer Tim Miller und Greger Hanson ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Stürmer Arturs Kruminsch, der nach seiner Krebserkrankung am Sommertraining teilnimmt, hat keinen Vertrag mehr für die neue Saison. Ob er weiter verpflichtet wird, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Aber nicht nur an der Bande, sondern auch auf dem Eis, wird ein Krefelder zusehen sein. Nationalstürmer Marcel Noebels, der in Tönisvorst geboren wurde und das Eishockeyeinmaleins bis zu seinem 14. Lebensjahr beim KEV erlernte, bestreitet mit 27 Jahren bereits seine fünfte WM. Er ist seit 2013 regelmäßig dabei, wenn es um den Titel geht. Lediglich 2015 und 2017 musste er verletzungsbedingt passen. 2018 zählte er zu den Silberhelden von Pyeongchang. Noebels, der 2006 von Krefeld nach Berlin in die U16 wechselte und dann noch zwei Jahre bei den Jungadlern Mannheim spielte, kehrte 2009 nach Krefeld zurück und feierte hier sein DEL-Debüt. 2010 ging es dann über den großen Teich nach Nordamerika, wo er für die Seattle Thunderbirds spielte. 2011 erhielt er einen Einstiegsvertrag bei den Philadelphia Flyers. Dort kam er aber nicht zum Einsatz, er spielte immer in den Farmteams. 2014 folgte der Wechsel zu den Eisbären Berlin, wo er auch noch bis 2022 unter Vertrag steht. Dort zählt er zu den absoluten Leistungsträgern.