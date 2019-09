Am heutigen Freitag steigt der Pokalkracher : Muss Großkreutz auch im Pokal zusehen?

Krefeld In der zweiten Runde des Niederrheinpokals tritt der KFC am Freitagabend (19:30 Uhr) bei Rot-Weiß Essen an. Die Partie bringt ein Wiedersehen mit Stürmer Oguzhan Kefkir. Die Uerdinger sind der Titelträger dieses Wettbewerbs.

Spiele in frühen Runden eines Pokalwettbewerbes bringen meist einen niederklassigen Gegner und damit die Gefahr, die Partie zu unterschätzen, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn Drittligist Uerdingen am heutigen Freitagabend in der zweiten Runde des Niederrheinpokals bei Rot-Weiß Essen antritt, ist ersteres gegeben, denn Essen, der Deutsche Meister des Jahres 1955, spielt in der Regionalliga West und damit eine Klasse tiefer als Uerdingen.

Zweiteres allerdings nicht, denn „Essen ist eine echte Drittligamannschaft“, wie das Umfeld des KFC nicht müde wird zu betonen. Allerdings auch zu Recht, denn aktuell belegt Essen – punktgleich mit Spitzenreiter Rödinghausen und nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses – den zweiten Tabellenplatz in der Liga. Zudem verfügen sie mit Christian Titz über einen erstligaerfahrenen Trainer. Einer, der maßgeblichen Anteil am Essener Aufschwung hat, ist Oguzhan Kefkir. Vier Tore in den ersten sechs Saisonspielen gehen auf das Konto des 28-jährigen Flügelflitzers, dessen im Sommer ausgelaufener Vertrag in Uerdingen nicht verlängert wurde. „Eine kurze, aber sehr angenehme Zeit der Zusammenarbeit“, blickt KFC-Trainer Heiko Vogel zurück. „Ich freue mich auf das Wiedersehen.“ Eine Uerdinger Vergangenheit haben auch Joshua Endres und der Essener Torwarttrainer Manuel Lenz.

Sonderzug für Fans Für das Spiel in Essen wurden bislang rund 500 Tickets für KFC-Fans abgesetzt. Da auch an den Abendkassen noch Eintrittskarten erhältlich sind, rechnet der KFC mit einer großen Zahl an Unterstützern. Um alle Fans rechtzeitig nach Essen zu bringen, wird ein Sonderzug (TRI Train Rental) nach Essen fahren. Dieser wird am Freitag gegen 17 Uhr vom Hauptbahnhof losfahren (genaue Abfahrtszeiten werden noch übermittelt) mit Halt in Essen-Dellweg. Ab dort werden Shuttlebusse eingesetzt. Nach dem Spiel werden Busse zwischen Stadion und Essen Hauptbahnhof verkehren, bevor der Zug über Uerdingen und Oppum wieder zum Hauptbahnhof fährt.

Trotz des Bewusstseins um die Schwere der Aufgabe überwiegt beim obersten Übungsleiter des KFC aber die Vorfreude auf das Duell. „Wir freuen uns auf einen großen Pokalabend bei Flutlicht. Das ist es doch, was den Fußball ausmacht“, sagt Vogel im Vorfeld. In der Tat, die Gastgeber rechnen mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl, wie auch im April diesen Jahres, als sich beide Mannschaften im Halbfinale des gleichen Wettbewerbs und an gleicher Stelle gegenüber standen und der KFC dank eines 2:0-Sieges ins Finale einzog. Stefan Aigner und Connor Krempicki hießen seinerzeit die Torschützen, die Vorarbeit leistete Maximilian Beister.