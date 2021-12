1:5-Niederlage : Meister Eisbären Berlin für Krefeld Pinguine zu stark

Die Pinguine wehren sich nach Kräften, müssen sich gegen die deutlich überlegenen Eisbären aber am Ende mit 1:5 geschlagen geben. Zwei eklatante Fehler werfen die Gastgeber schon früh zurück.

Die Eisbären Berlin sind amtierender Deutscher Meister und führen auch in dieser Saison die Tabelle der Deutschen Eishockey Liga an. Sie sind zwar nicht das, was Bayern MÜnchen im Fußball ist, weil die Konkurrenz im Eishockey eben doch viel größer ist, aber ein respektabler Gegner sind sie natürlich allemal – zumal für die Krefeld Pinguine, die in den zurückliegenden Jahren nicht gerade zum Besten zählten, was die Liga zu bieten hat. Aber die Schwarz-Gelben sind ein großer Traditionsverein, der sich zu helfen weiß. Also machten sich die Pinguine in der Außenseiterrolle nicht klein, sondern erinnerten an vergangene Tage und plusterten sich auf. Es war zwar kein Jubiläum, aber doch ein Gedenktag, der ihnen dabei half, das Selbstvertrauen zu stärken: Denn am 17. Dezember 2004, also vor exakt 17 Jahren, fand das erste Spiel in der neu eröffnete Yayla-Arena statt – zwischen den Krefeld Pinguinen und den Eisbären Berlin. Und damals gab es einen 2:1-Sieg. Doch die geweckten Erinnerungen halfen nicht: Die Gastgeber unterlagen mit 1:5 (0:1, 1:1, 0:3).